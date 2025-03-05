«Ак Барс» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 5 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ак Барс» располагается на пятой строчке в таблице Востока, набрав 78 баллов после 61 встречи.
«Автомобилист» находится на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 81 очко после 61 сыгранной встречи.
Комментарии
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