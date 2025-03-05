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«Его возвращение после травмы было особенно крутым». Форвард «Вашингтона» — про Овечкина

«Его возвращение после травмы было особенно крутым». Форвард «Вашингтона» — про Овечкина
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Американский нападающий «Вашингтон Кэпиатлз» Этен Фрэнк высказался о возвращении российского капитана столичного Александра Овечкина после травмы ноги.

«Его возвращение после травмы было особенно крутым. Это было дополнительной мотивацией для меня, потому что если он может делать такое в своём возрасте, то и я должен быть в состоянии делать это в моём возрасте.

Последовательность в игре Овечкина и то, как он делает всё это на тренировке и в каждой игре, впечатляет. Его темп забрасывания шайб — нечто особенное», — приводит слова Фрэнка RG.

На данный момент на счету Овечкина 884 гола в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 10 шайб.

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