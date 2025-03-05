«Нехватка мастеров с неумением подготовить игроков». Пашков — о гражданстве Гальченюка

Бывший вратарь, олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков высказался про получение российского гражданства нападающим «Амура» Алексом Гальченюком.

«Во всём должен быть смысл. Здесь есть ещё нюанс: разное гражданство есть, есть спортивное, есть общегражданское. Я думаю, что это не от хорошей жизни клубы делают. Видимо, нехватка мастеров вкупе с неумением подготовить игроков в нужном количестве вынуждает клубы идти на такие меры.

Это единственный способ обойти лимит на легионеров и заткнуть очередную дыру в составе. Здесь всё просто. Принятый лимит не работает? Я думаю, что есть такие люди и в руководстве команд, и среди тренеров, которые вообще бы заменили с удовольствием русских игроков. Это мы видим в некоторых видах спорта даже у нас в стране. Я уж не буду пальцем показывать, но что у нас происходит с футболом», — цитирует Пашкова «ВсеПроСпорт».