Мэттьюс — о Кросби: он по-прежнему на вершине своей игры

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высоко оценил игру капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Кросби по-прежнему один из лучших игроков в лиге и парень, против которого сложно играть в любой вечер. Есть причина, по которой он тот, кто он есть. Независимо от того, в каком сезоне он играет, он по-прежнему на вершине своей игры. Это всегда вызов», — приводит слова Мэттьюса Sportskeeda.

В текущем сезоне на счету 27-летнего Мэттьюса 45 матчей, в которых американский нападающий набрал 52 очка — забросил 22 шайбы и отдал 30 результативных передач.

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, в которых забил 19 голов и сделал 47 результативных передач.