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Никишин стал рекордсменом СКА среди защитников по количеству шайб в чемпионатах страны

Никишин стал рекордсменом СКА среди защитников по количеству шайб в чемпионатах страны
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Защитник СКА Александр Никишин во встрече с ЦСКА (3:2 ОТ) забросил победную шайбу в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5)     1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4)     1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4)     2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5)     2:3 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 62:15 (3x3)    

Как сообщает пресс-служба СКА, Никишин стал новым рекордсменом клуба среди защитников по количеству заброшенных шайб в чемпионатах страны – 49. Александр обошёл Евгения Волкова, на чьём счету 48 голов. Стоит уточнить, что всего в составе армейцев Волков провёл 13 сезонов и забросил 75 шайб, однако первые четыре года он играл в нападении и забросил 27 шайб, а затем был переведён в оборону, где и отличился 48 раз.

Кроме того, Никишин стал новым рекордсменом СКА среди защитников по количеству игр с набранными очками. Армейское дерби стало для него 112-м матчем, в котором он записал на свой счёт минимум один балл за результативность. Никишин обошёл Дмитрия Калинина со 111 матчами с очками.

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