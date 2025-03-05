Никишин стал рекордсменом СКА среди защитников по количеству шайб в чемпионатах страны

Защитник СКА Александр Никишин во встрече с ЦСКА (3:2 ОТ) забросил победную шайбу в овертайме.
Как сообщает пресс-служба СКА, Никишин стал новым рекордсменом клуба среди защитников по количеству заброшенных шайб в чемпионатах страны – 49. Александр обошёл Евгения Волкова, на чьём счету 48 голов. Стоит уточнить, что всего в составе армейцев Волков провёл 13 сезонов и забросил 75 шайб, однако первые четыре года он играл в нападении и забросил 27 шайб, а затем был переведён в оборону, где и отличился 48 раз.
Кроме того, Никишин стал новым рекордсменом СКА среди защитников по количеству игр с набранными очками. Армейское дерби стало для него 112-м матчем, в котором он записал на свой счёт минимум один балл за результативность. Никишин обошёл Дмитрия Калинина со 111 матчами с очками.
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