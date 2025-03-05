Тренер «Ак Барса» Тертышный ответил на вопрос, готов ли казанский клуб к плей-офф

Тренер «Ак Барса» Алексей Тертышный поделился ожиданиями от игры с «Автомобилистом» и ответил на вопрос, готов ли казанский клуб к плей-офф.

– Ник Петан вернулся на лёд, ждать ли его в составе?

– Ждём возвращения Ника, он второй день работает с общей группой.

– Что можете сказать об «Автомобилисте»?

– Уже несколько матчей провели с ними за регулярку, хорошо изучили друг друга. Соперник очень хорошо играет в обороне, понимаем, что нужно делать в такой ситуации. Отталкиваемся от своей игры, ничего нового.

– Задача по выходу в плей-офф давно решена, в чём сейчас главная мотивация игроков?

– Первое – это качество игры, важно, чтобы к плей-офф у нас всё правильно работало и в зоне обороны, и в зоне атаки. Каждая игра регулярки – подготовка к плей-офф.

– «Ак Барс» в нынешнем состоянии готов к плей-офф?

– У нас все ребята в обойме, хорошо, что все здоровы. Главное – подойти к плей-офф без травм, — цитирует Тертышного сайт «Ак Барса».

Сегодня, 5 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:30 мск.