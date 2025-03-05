Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Ак Барса» Тертышный ответил на вопрос, готов ли казанский клуб к плей-офф

Тренер «Ак Барса» Тертышный ответил на вопрос, готов ли казанский клуб к плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Ак Барса» Алексей Тертышный поделился ожиданиями от игры с «Автомобилистом» и ответил на вопрос, готов ли казанский клуб к плей-офф.

– Ник Петан вернулся на лёд, ждать ли его в составе?
– Ждём возвращения Ника, он второй день работает с общей группой.

– Что можете сказать об «Автомобилисте»?
– Уже несколько матчей провели с ними за регулярку, хорошо изучили друг друга. Соперник очень хорошо играет в обороне, понимаем, что нужно делать в такой ситуации. Отталкиваемся от своей игры, ничего нового.

– Задача по выходу в плей-офф давно решена, в чём сейчас главная мотивация игроков?
– Первое – это качество игры, важно, чтобы к плей-офф у нас всё правильно работало и в зоне обороны, и в зоне атаки. Каждая игра регулярки – подготовка к плей-офф.

– «Ак Барс» в нынешнем состоянии готов к плей-офф?
– У нас все ребята в обойме, хорошо, что все здоровы. Главное – подойти к плей-офф без травм, — цитирует Тертышного сайт «Ак Барса».

Сегодня, 5 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» 5 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
Фаворита в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина нет. И это здорово
Фаворита в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина нет. И это здорово
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android