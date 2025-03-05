Форвард «Автомобилиста» Бывальцев: без разницы, с какого места выходить в плей-офф

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев заявил, что уральскому клубу неважно, с какого места выходить в плей-офф КХЛ.

— Для вас важно закончить регулярный чемпионат на первом месте в конференции? Или без разницы, с какого места выходить в плей-офф?

— В принципе, без разницы. Потому что все команды у нас сильные. И даже первое место не означает лёгкой прогулки в первом раунде. Так что лидерство в конференции — это не главное. Хотя всё равно хотелось бы повыше закончить регулярку, чтобы в плей-офф серии дома начинать. Но нет такого, что надо прямо любой ценой опередить «Трактор», — приводят слова Бывальцева «Известия».

Сегодня, 5 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:30 мск.