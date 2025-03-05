Плющев объяснил, почему для ЦСКА и СКА встретиться в начале плей-офф не худший вариант

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, почему для ЦСКА и СКА встретиться в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 не худший вариант.

— Есть шанс, что ЦСКА и СКА встретятся уже в первом раунде. Думаю, в нынешней расстановке на Западе для обеих команд это будет не самый худший вариант.

— Почему?

— На Западе в первой семёрке всё очень плотно. Да, осенью хороший задел сделал «Локомотив», но ближе к весне этот запас прочности Ярославля уже не виден.

Зато набрало ход московское «Динамо», сейчас это опасный соперник. Лучше, чем в прошлые годы, выглядят и их минские одноклубники. Абсолютно непредсказуем «Спартак». Не думаю, что удобным соперником для кого-то будет и «Северсталь», у команды особый стиль, который в длинной серии может стать энергосберегающим.

Так что на Западе немного особняком стоит только «Торпедо», от которого в этом сезоне всё-таки ждал большего. Но уже понятно, что на него выйдет «Локомотив», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.