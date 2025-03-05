Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев объяснил, почему для ЦСКА и СКА встретиться в начале плей-офф не худший вариант

Плющев объяснил, почему для ЦСКА и СКА встретиться в начале плей-офф не худший вариант
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, почему для ЦСКА и СКА встретиться в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 не худший вариант.

— Есть шанс, что ЦСКА и СКА встретятся уже в первом раунде. Думаю, в нынешней расстановке на Западе для обеих команд это будет не самый худший вариант.

— Почему?
— На Западе в первой семёрке всё очень плотно. Да, осенью хороший задел сделал «Локомотив», но ближе к весне этот запас прочности Ярославля уже не виден.

Зато набрало ход московское «Динамо», сейчас это опасный соперник. Лучше, чем в прошлые годы, выглядят и их минские одноклубники. Абсолютно непредсказуем «Спартак». Не думаю, что удобным соперником для кого-то будет и «Северсталь», у команды особый стиль, который в длинной серии может стать энергосберегающим.

Так что на Западе немного особняком стоит только «Торпедо», от которого в этом сезоне всё-таки ждал большего. Но уже понятно, что на него выйдет «Локомотив», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Материалы по теме
Владимир Плющев назвал решающий фактор в победе СКА над ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android