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Нападающий ЦСКА: с броском Овечкина можно и до 45 играть, он шьёт и шьёт!

Нападающий ЦСКА: с броском Овечкина можно и до 45 играть, он шьёт и шьёт!
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Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв высказался об игре российского капитана «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

– Овечкин в свои 39 удивляет?
– С его броском можно и до 45 лет играть. Он шьёт и шьёт, с любой позиции! Вратари не могут его просчитать, ему всё по силам, — приводит слова Мингачёва Metaratings.

В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 45 матчей, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач. Россиянин отстаёт от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 10 шайб.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в таблице Востока, имея в активе 86 очков после 61 сыгранной встречи.

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