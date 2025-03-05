СКА — лидер КХЛ по количеству побед к 1200-й игре в лиге

Вчера, 4 марта, встреча СКА с ЦСКА (3:2 ОТ) стала 1200-й в рамках Континентальной хоккейной лиги для клуба с берегов Невы.

Как сообщает пресс-служба СКА, 992 игры приходятся на регулярный чемпионат, 208 – на розыгрыш Кубка Гагарина. Команда одержала 809 побед (676 в регулярке и 133 в плей-офф). Армейцы Санкт-Петербурга стали третьим клубом, кто достиг отметки в 1200 игр. Больше матчей только на счету «Ак Барса» (1259) и «Металлурга» (1216). При этом петербуржцы лидируют по количеству побед: у казанцев их 745, а у магнитогорцев – 742.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, почему для ЦСКА и СКА встретиться в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 не худший вариант.