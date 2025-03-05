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СКА — лидер КХЛ по количеству побед к 1200-й игре в лиге

СКА — лидер КХЛ по количеству побед к 1200-й игре в лиге
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Вчера, 4 марта, встреча СКА с ЦСКА (3:2 ОТ) стала 1200-й в рамках Континентальной хоккейной лиги для клуба с берегов Невы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5)     1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4)     1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4)     2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5)     2:3 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 62:15 (3x3)    

Как сообщает пресс-служба СКА, 992 игры приходятся на регулярный чемпионат, 208 – на розыгрыш Кубка Гагарина. Команда одержала 809 побед (676 в регулярке и 133 в плей-офф). Армейцы Санкт-Петербурга стали третьим клубом, кто достиг отметки в 1200 игр. Больше матчей только на счету «Ак Барса» (1259) и «Металлурга» (1216). При этом петербуржцы лидируют по количеству побед: у казанцев их 745, а у магнитогорцев – 742.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, почему для ЦСКА и СКА встретиться в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 не худший вариант.

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