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КХЛ представила команды звёзд и новичков февраля 2025 года

КХЛ представила команды звёзд и новичков февраля 2025 года
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Континентальная хоккейная лига представила команды звёзд и новичков февраля 2025 года.

В команду звёзд вошли: вратарь Василий Демченко («Динамо» Минск), Никита Нестеров (ЦСКА), Дамир Шарипзянов, Райан Спунер, Константин Окулов (все — «Авангард») и Артём Галимов («Ак Барс»).

Фото: КХЛ

В команду новичков вошли: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Вениамин Королёв («Спартак»), Никита Ишимников («Автомобилист»), Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий, Иван Демидов (оба — СКА).

Фото: КХЛ

Напомним, ранее комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных определила лауреатов февраля в четырёх номинациях.

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