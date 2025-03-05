КХЛ представила команды звёзд и новичков февраля 2025 года

Континентальная хоккейная лига представила команды звёзд и новичков февраля 2025 года.

В команду звёзд вошли: вратарь Василий Демченко («Динамо» Минск), Никита Нестеров (ЦСКА), Дамир Шарипзянов, Райан Спунер, Константин Окулов (все — «Авангард») и Артём Галимов («Ак Барс»).

Фото: КХЛ

В команду новичков вошли: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Вениамин Королёв («Спартак»), Никита Ишимников («Автомобилист»), Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий, Иван Демидов (оба — СКА).

Фото: КХЛ

Напомним, ранее комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных определила лауреатов февраля в четырёх номинациях.