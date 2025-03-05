Александр Овечкин рассказал, с чего началась его коллекция клюшек

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, с чего началась его огромная коллекция клюшек. Овечкин заявил, что собрал «около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков.

«Один из наших тренеров подарил мне клюшку Марио Лемье, и я подумал: «Ух ты, это довольно круто». Так я начал их коллекционировать, но тогда я стеснялся просить.

Это всё просто для истории, для воспоминаний. Очевидно, мои дети любят хоккей, и, когда они вырастут, они лучше поймут, кто я, и поделятся этими воспоминаниями со своими друзьями и семьёй. Это довольно круто. У меня есть клюшки с первого сезона Кросби, с первого сезона Макдэвида, Маккиннона, всех этих топ-игроков», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.