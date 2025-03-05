Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин рассказал, с чего началась его коллекция клюшек

Александр Овечкин рассказал, с чего началась его коллекция клюшек
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, с чего началась его огромная коллекция клюшек. Овечкин заявил, что собрал «около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков.

«Один из наших тренеров подарил мне клюшку Марио Лемье, и я подумал: «Ух ты, это довольно круто». Так я начал их коллекционировать, но тогда я стеснялся просить.

Это всё просто для истории, для воспоминаний. Очевидно, мои дети любят хоккей, и, когда они вырастут, они лучше поймут, кто я, и поделятся этими воспоминаниями со своими друзьями и семьёй. Это довольно круто. У меня есть клюшки с первого сезона Кросби, с первого сезона Макдэвида, Маккиннона, всех этих топ-игроков», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Материалы по теме
Нападающий ЦСКА: с броском Овечкина можно и до 45 играть, он шьёт и шьёт!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android