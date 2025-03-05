Наиль Якупов: давление в плей-офф? Давить могут только старые коньки

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов ответил на вопрос о давлении во время розыгрыша Кубка Гагарина.

— От вас очень много ждут в предстоящем плей‑офф. Готовы к такому давлению?

— Меня это абсолютно никак не напрягает, давить могут только старые коньки. В плей‑офф будет более эмоциональный и быстрый хоккей, все будут пытаться проявить себя. Но хоккей останется хоккеем. Мне нужно будет хладнокровно и с головой подойти к матчам на вылет. И просто правильно играть и работать. Посмотрим, как всё сложится. До плей‑офф ещё почти месяц. Есть ещё к чему стремиться, — приводит слова Якупова «Матч ТВ».

На данный момент омский клуб провёл 61 матч и располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.