Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Наиль Якупов: давление в плей-офф? Давить могут только старые коньки

Наиль Якупов: давление в плей-офф? Давить могут только старые коньки
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов ответил на вопрос о давлении во время розыгрыша Кубка Гагарина.

— От вас очень много ждут в предстоящем плей‑офф. Готовы к такому давлению?
— Меня это абсолютно никак не напрягает, давить могут только старые коньки. В плей‑офф будет более эмоциональный и быстрый хоккей, все будут пытаться проявить себя. Но хоккей останется хоккеем. Мне нужно будет хладнокровно и с головой подойти к матчам на вылет. И просто правильно играть и работать. Посмотрим, как всё сложится. До плей‑офф ещё почти месяц. Есть ещё к чему стремиться, — приводит слова Якупова «Матч ТВ».

На данный момент омский клуб провёл 61 матч и располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
«Меня это не интересует». Ги Буше — о месте «Авангарда» в турнирной таблице перед плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android