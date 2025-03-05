Кожевников: не могу сказать, что отсутствие Кузнецова сильно скажется на СКА в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, как отсутствие Евгения Кузнецова повлияет на перспективы СКА в плей-офф. Звёздный форвард помещён в список травмированных на неопределённое время.

– Не могу сказать, что отсутствие Кузнецова в плей-офф сильно скажется на СКА. Это будет, конечно, проблема для клуба. Такой мастер всегда пригодится.

– Получится ли у Романа Ротенберга выиграть Кубок Гагарина без главной звезды лиги?

– Всё может быть. Какие соперники будут. Думаю, они надеются. Надо посмотреть на первый раунд. СКА, конечно, претендент на Кубок Гагарина, да все претенденты, кроме ветеранских. Серию из семи матчей возрастным командам сложно выдержать, а СКА – команда молодая. Они семь игр через день могут выдержать. Опыт опытом, но нагрузка большая. Молодая кровь – одна из составляющих побед, – цитирует Кожевникова Legalbet.