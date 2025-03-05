Конюшков: в команде первым делом иностранцев учим русскому мату

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, что в команде легионеров обучали короткому пасу, который давался им тяжело из-за привычки играть в более силовой и простой североамериканский хоккей.

«Первым делом иностранцев учим русскому мату. Если не шутить, то, когда они только приехали, учили их короткому пасу. Им тяжеловато было в начале. Они в Северной Америке не привыкли так играть. Там больше туда-сюда, физически играешь. Им всё интересно, спрашивают, а почему так? На ломаном английском объясняем, подсказываем, обсуждаем какие-то игровые моменты», — цитирует Конюшкова Legalbet.

В текущем сезоне «Торпедо» провело 61 матч и на данный момент занимает восьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.