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Александр Овечкин рассказал, как получил клюшку Уэйна Гретцки

Александр Овечкин рассказал, как получил клюшку Уэйна Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как получил клюшку Уэйна Гретцки после победы в Кубке Стэнли. Россиянин занимается коллекционированием клюшек известных хоккеистов. Ранее Овечкин подсчитал, что собрал, «может быть, около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков. Овечкин сообщил, что попросил у Гретцки клюшку в 2016 году и стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

«Он сказал: «Хорошо, когда ты выиграешь Кубок Стэнли, я подарю её тебе. Так что, когда я выиграл Кубок, то спросил его: «Ну и где моя клюшка?» — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Гретцки подарил Овечкину свою клюшку, которой он забил свой 807-й гол в карьере, и подписал её: «Алексу, люблю наблюдать за тем, как ты играешь».

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