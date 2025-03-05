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Вратарь «Барыса» Никита Бояркин пропустит полгода после операции на крестообразных связках

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин пропустит полгода после операции на крестообразных связках
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Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря «Барыса» Никиты Бояркина, заявил, что голкипер успешно перенёс операцию на крестообразных связках и выбыл на срок до полугода.

«Никита Бояркин успешно прооперирован в Мюнхене после травмы крестообразных связок, которую получил в конце февраля в матче с «Ладой». Бояркин пропустит ближайшие полгода. И по причине восстановления не сможет сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира», — написал Бабаев в своём телеграм-канале.

Всего в нынешнем сезоне без учёта этой игры казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.

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