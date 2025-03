Овечкин за каждый свой гол будет жертвовать деньги в фонд помощи детей, больных раком

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин запустил кампанию THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer, в ходе которой будет жертвовать по сумме, равной номеру его шайбы в карьере, за каждый свой гол, начиная со следующего матча с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдёт в ночь на 6 марта и начнётся в 3:30 мск.

Пожертвование Овечкина будет дополнено Monumental Sports & Entertainment, которой принадлежит «Кэпиталз». Александр пригласил фанатов присоединиться к сбору средств вместе с ним, с предложением внести пожертвование в размере $ 8 (номер на майке Овечкина) — или любой суммы, которую они могут дать. «Кэпиталз» заявили, что 100% пожертвований будут направлены непосредственно на исследования детской онкологии через V Foundation.

«Эта гонка привлекает так много внимания, поэтому я использую это, чтобы помочь детям. Мы все должны помочь и заставить рак уйти. Неважно, где вы живёте, рак касается каждого. Для всех нас важно говорить о поиске лекарства.

Наша команда проделывала хорошую работу на протяжении всей моей карьеры, пытаясь помочь детям, борющимся с раком. Я вижу, как каждый раз они улыбаются, когда мы ездим в больницы, чтобы навестить детей, или они приходят к нам на тренировку или после игр. Если у нас есть шанс помочь им, мы должны им воспользоваться», — цитирует Овечкина ESPN.

С момента своего создания V Foundation выделил более $ 91 млн на исследовательские гранты в области детского рака, профинансировав 241 грант по всей Северной Америке. Пожертвования, собранные в ходе кампании, будут направлены на исследовательские гранты в области детского рака.