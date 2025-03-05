«Ак Барс» — «Автомобилист»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 5 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд на игру.
Состав «Ак Барса»:
Фото: «Ак Барс»
Состав «Автомобилиста»:
Фото: «Автомобилист»
«Ак Барс» располагается на пятой строчке в таблице Востока, набрав 78 очков после 61 встречи.
«Автомобилист» находится на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 81 очко после 61 сыгранной встречи.