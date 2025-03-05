«Я люблю хоккей и скучаю по нему». Ландеског поделился эмоциями от попытки вернуться в НХЛ

32-летний нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског поделился эмоциями от попыток вернуться в профессиональный хоккей. Форвард не играл в официальных матчах после успешного финала Кубка Стэнли – 2022. В мае 2023-го шведу сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.

«Находиться в подвешенном состоянии с большой неизвестностью — вот что было для меня самым пугающим моментом. Вот мне 32 года, я действительно хочу играть в хоккей и хочу продолжать попытки вернуться и посмотреть, куда я смогу зайти. Насколько хорошо я могу это сделать? И я понимаю, что, вероятно, не смогу снова кататься полностью без боли, но я хочу быть в состоянии достичь точки, когда я, по крайней мере, смогу с этим справиться, а затем принять решение для себя и посмотреть, что из этого получится.

Долгое время говорил: «Лучше буду иметь Кубок Стэнли и испорченное колено, чем здоровое колено и никакого Кубка Стэнли». Я всё равно не стал бы менять тот факт, что я сделал, но я хотел бы иметь и то, и другое.

Раньше думал, что единственный способ положить этому конец — вернуться и закончить свой контракт, отлично завершить карьеру. Я пришёл к выводу, проделав большую работу и глубоко задумавшись, что тот факт, что я всё ещё занимаюсь этим, тот факт, что я всё ещё пытаюсь вернуться, — уже в каком-то смысле победа. Но я хочу играть в хоккей. Я хочу иметь его в своей жизни. Я люблю его. Я скучаю по этому, и мне это очень нравится. Вот почему я продолжаю это делать. Я хочу этого в своей жизни и продолжаю к этому стремиться», — цитирует Ландескога The Athletic.