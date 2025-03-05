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Макдэвид попытался провести силовой приём и чуть не вылетел за борт

Макдэвид попытался провести силовой приём и чуть не вылетел за борт
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В ночь с 4 на 5 марта на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс». Уверенную победу со счётом 6:2 одержали гости. В одном из эпизодов встречи неудачный силовой приём провёл капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид.

Канадский форвард хотел применить силовой приём у борта против нападающего «Анахайма» Тревора Зеграса. В последний момент игрок «уток» увернулся, а Макдэвид едва не вылетел за борт, свесившись на скамейку запасных «Эдмонтона».

ВИДЕО

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс» 7 марта.

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