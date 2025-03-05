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Президент КХЛ Морозов вручил памятную медаль за 700+ матчей Зинэтуле Билялетдинову

Президент КХЛ Морозов вручил памятную медаль за 700+ матчей Зинэтуле Билялетдинову
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Перед началом встречи президент КХЛ Алексей Морозов вручил памятную медаль за 700+ матчей Зинэтуле Билялетдинову.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
0 : 0
Автомобилист
Екатеринбург

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего в КХЛ Билялетдинов провёл 703 встречи, в которых одержал 437 побед.

Билялетдинов — чемпион мира, пятикратный чемпион России, трёхкратный чемпион КХЛ и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов России, обладатель Кубка европейских чемпионов и Континентального кубка, двукратный серебряный призёр Евролиги.

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