Президент КХЛ Морозов вручил памятную медаль за 700+ матчей Зинэтуле Билялетдинову

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Перед началом встречи президент КХЛ Алексей Морозов вручил памятную медаль за 700+ матчей Зинэтуле Билялетдинову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего в КХЛ Билялетдинов провёл 703 встречи, в которых одержал 437 побед.

Билялетдинов — чемпион мира, пятикратный чемпион России, трёхкратный чемпион КХЛ и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов России, обладатель Кубка европейских чемпионов и Континентального кубка, двукратный серебряный призёр Евролиги.