«Спартак» пропустил две шайбы за период от «Куньлуня» при игре в большинстве

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». После первого периода счёт – 2:1 в пользу китайского клуба.

«Спартак» пропустил две шайбы за период при игре в большинстве. Сначала отличился Люк Локхарт, убежавший в контратаку и поразивший ближний угол ворот Дмитрия Николаева. В концовке периода второй гол «Куньлуня» в меньшинстве забил Колин Кэмпбелл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.