Лямкин побил клубный рекорд «Ак Барса» по результативности защитника за одну регулярку КХЛ

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин забросил шайбу в ворота «Автомобилиста» и побил клубный рекорд результативности в КХЛ среди защитников за один регулярный чемпионат.

Теперь на счету Лямкина 42 очка в 62 матчах — восемь заброшенных шайб и 34 результативных передачи. Предыдущий рекорд (41 очко) принадлежал защитнику Илье Никулину.

Всего в КХЛ на счету Лямкина 554 встречи, в которых 29-летний игрок обороны набрал 129 очков — забросил 20 шайб и отдал 109 результативных передач. Лямкин — воспитанник новокузнецкого хоккея и начинал свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге в составе новокузнецкого «Металлурга».