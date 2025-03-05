Лямкин побил клубный рекорд «Ак Барса» по результативности защитника за одну регулярку КХЛ
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин забросил шайбу в ворота «Автомобилиста» и побил клубный рекорд результативности в КХЛ среди защитников за один регулярный чемпионат.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Лямкин (О'Делл, Барабанов) – 22:43 (5x5) 2:0 Барабанов (Сафонов) – 51:05 (5x5) 2:1 Меркли (Шаров) – 51:25 (5x5)
Теперь на счету Лямкина 42 очка в 62 матчах — восемь заброшенных шайб и 34 результативных передачи. Предыдущий рекорд (41 очко) принадлежал защитнику Илье Никулину.
Всего в КХЛ на счету Лямкина 554 встречи, в которых 29-летний игрок обороны набрал 129 очков — забросил 20 шайб и отдал 109 результативных передач. Лямкин — воспитанник новокузнецкого хоккея и начинал свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге в составе новокузнецкого «Металлурга».
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