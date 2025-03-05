«Спартак» во второй раз в своей истории забросил 200 шайб в регулярном чемпионате КХЛ

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». После второго периода счёт – 2:2. Вторая шайба «Спартака» во встрече стала 200-й для красно-белых в текущем регулярном чемпионате.

Таким образом, «Спартак» во второй раз в своей истории забросил 200 шайб в регулярном чемпионате КХЛ.

Клубы-лидеры по сезонам с 200+ шайбами:

8 — СКА;

3 — ЦСКА, «Салават Юлаев»;

2 – «Динамо» Мск, «Спартак»;

1 — «Локомотив», «Торпедо», «Металлург», «Авангард», «Северсталь».

В текущем сезоне «Спартак» провёл 60 матчей и на данный момент занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.