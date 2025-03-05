«Спартак» во второй раз в своей истории забросил 200 шайб в регулярном чемпионате КХЛ
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». После второго периода счёт – 2:2. Вторая шайба «Спартака» во встрече стала 200-й для красно-белых в текущем регулярном чемпионате.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3-й период
2 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пашин (Иванов, Вишневский) – 01:47 (5x5) 1:1 Локхарт (Лефевр) – 10:28 (4x5) 1:2 Кэмпбелл (Маккошен) – 17:53 (4x5) 2:2 Пашин (Рубцов, Вишневский) – 21:24 (5x5)
Таким образом, «Спартак» во второй раз в своей истории забросил 200 шайб в регулярном чемпионате КХЛ.
Клубы-лидеры по сезонам с 200+ шайбами:
8 — СКА;
3 — ЦСКА, «Салават Юлаев»;
2 – «Динамо» Мск, «Спартак»;
1 — «Локомотив», «Торпедо», «Металлург», «Авангард», «Северсталь».
В текущем сезоне «Спартак» провёл 60 матчей и на данный момент занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.
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