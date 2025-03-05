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Динамо Мн — Лада, результат матча 5 марта, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» обыграло «Ладу» и одержало восьмую победу подряд
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Гросс (Шипачёв) – 08:32 (5x4)     1:1 Камара (Романов, Морозов) – 16:01 (5x4)     2:1 Липский (Бориков, Хэмилтон) – 17:51 (4x4)     2:2 Юртайкин (Михайлов, Неколенко) – 21:41 (5x5)     3:2 Мороз (Шипачёв, Гросс) – 33:34 (5x4)     4:2 Лайл (Горбунов) – 45:42 (5x5)    

Голом и результативной передачей отметился защитник «Динамо» Джордан Гросс. Ещё по голу в составе минского клуба забили Даниил Липский, Вадим Мороз и Брэди Лайл. Две результативные передачи на свой счёт записал нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв. За «Ладу» голы забили Энтони Камара и Данил Юртайкин.

Таким образом, минское «Динамо» одержало восьмую победу подряд, «Лада» проиграла шестой матч кряду.

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