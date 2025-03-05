Минское «Динамо» обыграло «Ладу» и одержало восьмую победу подряд

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Голом и результативной передачей отметился защитник «Динамо» Джордан Гросс. Ещё по голу в составе минского клуба забили Даниил Липский, Вадим Мороз и Брэди Лайл. Две результативные передачи на свой счёт записал нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв. За «Ладу» голы забили Энтони Камара и Данил Юртайкин.

Таким образом, минское «Динамо» одержало восьмую победу подряд, «Лада» проиграла шестой матч кряду.