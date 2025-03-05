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Ак Барс — Автомобилист, результат матча 5 марта, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

Дубль Александра Барабанова принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Автомобилистом»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Упорная встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Лямкин (О'Делл, Барабанов) – 22:43 (5x5)     2:0 Барабанов (Сафонов) – 51:05 (5x5)     2:1 Меркли (Шаров) – 51:25 (5x5)     3:1 Барабанов – 59:18 (en)    

В начале второго периода счёт открыл защитник «Ак Барса» Никита Лямкин, которому ассистировали Эрик О'Делл и Александр Барабанов. Этот гол помог Лямкину побить клубный рекорд результативности в КХЛ среди защитников за один регулярный чемпионат. В середине третьего периода вторую шайбу в матче забросил Александр Барабанов. Через 20 секунд «Автомобилист» сократил отставание в счёте благодаря голу Ника Меркли. В концовке матча Барабанов оформил дубль голом в пустые ворота.

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд и в третий раз в сезоне проиграл «Ак Барсу».

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