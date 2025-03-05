Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак — Куньлунь, результат матча 5 марта, счет 2:3 Б, КХЛ 2024-2025

Дубль Пашина не спас «Спартак» от поражения в матче с «Куньлунем» по буллитам
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пашин (Иванов, Вишневский) – 01:47 (5x5)     1:1 Локхарт (Лефевр) – 10:28 (4x5)     1:2 Кэмпбелл (Маккошен) – 17:53 (4x5)     2:2 Пашин (Рубцов, Вишневский) – 21:24 (5x5)     2:3 Граовац – 65:00    

Дублем отметился нападающий «Спартака» Александр Пашин. Защитник красно-белых Дмитрий Вишневский отдал две результативные передачи. Отметим, что «Куньлунь» в первом периоде забил два гола в меньшинстве — отличились Люк Локхарт и Колин Кэмпбелл. Основное время матча и овертайм завершились вничью. В серии буллитов победу одержали гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе «Куньлунь» сохранил теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android