Дубль Пашина не спас «Спартак» от поражения в матче с «Куньлунем» по буллитам
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пашин (Иванов, Вишневский) – 01:47 (5x5) 1:1 Локхарт (Лефевр) – 10:28 (4x5) 1:2 Кэмпбелл (Маккошен) – 17:53 (4x5) 2:2 Пашин (Рубцов, Вишневский) – 21:24 (5x5) 2:3 Граовац – 65:00
Дублем отметился нападающий «Спартака» Александр Пашин. Защитник красно-белых Дмитрий Вишневский отдал две результативные передачи. Отметим, что «Куньлунь» в первом периоде забил два гола в меньшинстве — отличились Люк Локхарт и Колин Кэмпбелл. Основное время матча и овертайм завершились вничью. В серии буллитов победу одержали гости.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Благодаря этой победе «Куньлунь» сохранил теоретические шансы на попадание в плей-офф.
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