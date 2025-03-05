Дубль Пашина не спас «Спартак» от поражения в матче с «Куньлунем» по буллитам

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

Дублем отметился нападающий «Спартака» Александр Пашин. Защитник красно-белых Дмитрий Вишневский отдал две результативные передачи. Отметим, что «Куньлунь» в первом периоде забил два гола в меньшинстве — отличились Люк Локхарт и Колин Кэмпбелл. Основное время матча и овертайм завершились вничью. В серии буллитов победу одержали гости.

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Благодаря этой победе «Куньлунь» сохранил теоретические шансы на попадание в плей-офф.