«Ак Барс» установил новый клубный рекорд результативности в одном регулярном чемпионате
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Упорная встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1. Третья шайба «Ак Барса» стала 190-й для команды в текущей регулярке. Был побит рекорд регулярного сезона-2008/2009, когда казанцы забросили 189 шайб.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Лямкин (О'Делл, Барабанов) – 22:43 (5x5) 2:0 Барабанов (Сафонов) – 51:05 (5x5) 2:1 Меркли (Шаров) – 51:25 (5x5) 3:1 Барабанов – 59:18 (en)
В текущем сезоне «Ак Барс» провёл 62 матча и на данный момент расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин забросил шайбу в ворота «Автомобилиста» и побил клубный рекорд результативности в КХЛ среди защитников за один регулярный чемпионат.
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