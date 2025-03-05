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Заварухин высказался о возможной встрече «Автомобилиста» с «Ак Барсом» в плей-офф

Заварухин высказался о возможной встрече «Автомобилиста» с «Ак Барсом» в плей-офф
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о возможной встрече с «Ак Барсом» в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Лямкин (О'Делл, Барабанов) – 22:43 (5x5)     2:0 Барабанов (Сафонов) – 51:05 (5x5)     2:1 Меркли (Шаров) – 51:25 (5x5)     3:1 Барабанов – 59:18 (en)    

«По первому периоду соперник был чуть быстрее, мы не успевали за ним. Наш вратарь выручал здорово, а уже во втором периоде у нас было много шансов, были моменты, контратаки. Но не забили и «один в ноль», и когда убегали «два в один». Это стало ключевым моментом. В третьем наши нарушения правил не позволили добавить в движении, недисциплинированно сыграли, хотя моменты в атаке опять же были.

Понимали, что это игра за четыре очка, неприятно проигрывать. Встреча с «Ак Барсом» в плей-офф? Любой соперник будет опасен. В Казани сильная команда, надо быть готовым к этим играм. Сегодня, например, плохо сыграли на вбрасываниях, отчего соперник владел больше шайбой. По пропущенной в пустые разобрались со сменой на шестого полевого, наш вратарь всё правильно делал, поступил сигнал от тренерского штаба, но случилась потеря на синей линии», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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