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Гатиятулин опроверг конфликты тренерского штаба «Ак Барса» с Яшкиным и Петаном

Гатиятулин опроверг конфликты тренерского штаба «Ак Барса» с Яшкиным и Петаном
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин опроверг конфликты тренерского штаба казанского клуба с нападающими Дмитрием Яшкиным и Ником Петаном. Ранее в СМИ появилась информация, что Петан симулирует травмы, что не нравится тренерскому штабу «Ак Барса».

«Удивляет, как в СМИ реагируют на некоторые новости. Я уже говорил, что у Ника Петана небольшое повреждение, которое не даёт ему играть. А потом информацию о конфликте мне прислали, был удивлён. А потом после игры в Челябинске писали, что якобы конфликт у Димы Яшкина с Алексеем Тертышным. Там был игровой момент, мы по ходу хотели менять вратаря на шестого полевого, нарисовали на вбрасывании схему.

Дима Яшкин подъехал уточнить расстановку, но на процедуру вбрасывания есть ограниченное время, у нас уже было предупреждение, и мы могли получить две минуты. Вот и все эмоции. Я стараюсь быть честен с прессой, информацию давать честную от клуба. То, что вижу в СМИ, сам мало читаю, но то, что присылают – вызывает удивление. Поэтому прояснил ситуацию. Понимаю, что чем ближе плей-офф, тем [больше] идёт игра на информационном поле. Наша задача – не обращать внимания и сосредоточиться на себе», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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