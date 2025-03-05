Гатиятулин — о Заварухине: наше соперничество идёт ещё с МХЛ — такая картина была всегда

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о давнем противостоянии с главным тренером «Автомобилиста» Николаем Заварухиным.

«Соскучились по домашней атмосфере. Вышли с хорошим движением, держали этот темп весь матч. Трудовая командная победа.

Понимали, в какой хоккей играет «Автомобилист». Наше соперничество с Заварухиным идёт давно, ещё с МХЛ. Он тогда в «Сибирских Снайперах» работал, а я – в «Медведях». Такая картинка и была всегда, когда приходилось преодолевать плотную, вязкую оборону. Были моменты, хорошие отрезки и в прошлой встрече, но в завершении не хватало точного броска. Разобрали матч в Екатеринбурге, моменты, где можно прибавить. Здорово, что ребята слышат и реализуют в игре.

Тема большинства у нас идёт с предсезонки. Над ним работали всегда, по сезону неплохо шли, в тройке или в пятёрке в лиге, когда все были на своих местах. Потом потеряли Ника Петана, в большинстве через него шёл розыгрыш у нас. В большинстве подбирается каждый игрок с определённым функционалом, не так просто заменить бывает. У каждого свои качества, пришлось выходить из положения. Потеря потом и Митчелла Миллера, и двух ключевых игроков, конечно, это отразилась. Это не жалоба, а факт. Работа ведётся, ищем варианты», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.