Гатиятулин высказался о попытке защитника Лямкина исполнить лакросс-гол

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о клубном бомбардирском рекорде защитника Никиты Лямкина и попытке забросить лакросс в матче с «Автомобилистом» (3:1).
«Рады за Никиту, серьёзное достижение. По поводу лакроссов, у нас многие ребята пытаются их сделать, у Никиты был момент. Хотел порадовать болельщиков, есть время пока ещё попробовать себя, но до плей-офф мало времени. Объясняем, разговариваем, главное – минимизировать ошибки в обороне. Сегодня как раз была игра плей-офф.
По ходу сезона пробовали и Миллера, и Лямкина в первой бригаде, где-то сыграла усталость у Никиты. Когда все будут в строю, будет у нас будет вариативность в большинстве», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Теперь на счету Лямкина 42 очка в 62 матчах — восемь заброшенных шайб и 34 результативных передачи. Предыдущий рекорд (41 очко) принадлежал защитнику Илье Никулину.
- 5 марта 2025
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