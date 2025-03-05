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Гатиятулин высказался о попытке защитника Лямкина исполнить лакросс-гол

Гатиятулин высказался о попытке защитника Лямкина исполнить лакросс-гол
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о клубном бомбардирском рекорде защитника Никиты Лямкина и попытке забросить лакросс в матче с «Автомобилистом» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Лямкин (О'Делл, Барабанов) – 22:43 (5x5)     2:0 Барабанов (Сафонов) – 51:05 (5x5)     2:1 Меркли (Шаров) – 51:25 (5x5)     3:1 Барабанов – 59:18 (en)    

«Рады за Никиту, серьёзное достижение. По поводу лакроссов, у нас многие ребята пытаются их сделать, у Никиты был момент. Хотел порадовать болельщиков, есть время пока ещё попробовать себя, но до плей-офф мало времени. Объясняем, разговариваем, главное – минимизировать ошибки в обороне. Сегодня как раз была игра плей-офф.

По ходу сезона пробовали и Миллера, и Лямкина в первой бригаде, где-то сыграла усталость у Никиты. Когда все будут в строю, будет у нас будет вариативность в большинстве», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Теперь на счету Лямкина 42 очка в 62 матчах — восемь заброшенных шайб и 34 результативных передачи. Предыдущий рекорд (41 очко) принадлежал защитнику Илье Никулину.

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