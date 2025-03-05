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Гатиятулин — о Билялетдинове: он всегда с нами, на связи, с командой

Гатиятулин — о Билялетдинове: он всегда с нами, на связи, с командой
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что тренерский штаб казанского клуба находится на связи с Зинэтулой Билялетдиновым.

«С Зинэтулой Хайдяровичем мы и не прекращали общаться. Когда в 2018 году уступили в финале конференции, я тогда спросил у него, могу ли созвониться после сезона. И с тех пор общаемся, поддерживаем это общение.

Он человек с огромным опытом, пример для всех тренеров, не только российских. Внёс огромный вклад в наш хоккей, много сделал для Казани. Мы всегда на связи, он всегда с нами, с командой, никогда не отказывает в помощи. Много с ним говорили, мне важно его видение», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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