Лямкин — о попытке лакросса: невозможно объяснить, как это приходит в голову

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о своей попытке забить лакросс-гол в ворота «Автомобилиста» (3:1).

«Очень приятно, что установил рекорд, хочу поблагодарить партнёров по команде, которые помогли мне добраться до этой отметки. Илья – именитый игрок, один из величайших хоккеистов нашей лиги. Играл против него, когда он выступал за «Динамо». Мастер, даже не хочу себя с ним сравнивать.

Попытка лакросса? В прошлом сезоне тоже пытался так забить, но в этом было очень близко. Действовал в моменте, невозможно объяснить, как это приходит в голову. Попробовал – не получилось. Гол с пятака? Даже не знаю, как я там оказался. Как-то там очутился, рад этому.

По самому матчу что-то тяжело сказать, ещё не разбирали игру. В первом периоде полностью доминировали, но ни одного гола не забили. Во втором забили, в третьем скорее действовали по счёту», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.