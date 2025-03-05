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Лямкин — о попытке лакросса: невозможно объяснить, как это приходит в голову

Лямкин — о попытке лакросса: невозможно объяснить, как это приходит в голову
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о своей попытке забить лакросс-гол в ворота «Автомобилиста» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Лямкин (О'Делл, Барабанов) – 22:43 (5x5)     2:0 Барабанов (Сафонов) – 51:05 (5x5)     2:1 Меркли (Шаров) – 51:25 (5x5)     3:1 Барабанов – 59:18 (en)    

«Очень приятно, что установил рекорд, хочу поблагодарить партнёров по команде, которые помогли мне добраться до этой отметки. Илья – именитый игрок, один из величайших хоккеистов нашей лиги. Играл против него, когда он выступал за «Динамо». Мастер, даже не хочу себя с ним сравнивать.

Попытка лакросса? В прошлом сезоне тоже пытался так забить, но в этом было очень близко. Действовал в моменте, невозможно объяснить, как это приходит в голову. Попробовал – не получилось. Гол с пятака? Даже не знаю, как я там оказался. Как-то там очутился, рад этому.

По самому матчу что-то тяжело сказать, ещё не разбирали игру. В первом периоде полностью доминировали, но ни одного гола не забили. Во втором забили, в третьем скорее действовали по счёту», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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