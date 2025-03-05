Михаил Кравец эмоционально отпраздновал победу над «Спартаком»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б. Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец эмоционально отпраздновал победу.

Тренер победно потряс кулаком в воздухе, а затем показал пальцы вниз в сторону судейского столика. Благодаря этой победе «Куньлунь» сохранил теоретические шансы на попадание в плей-офф.

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«Куньлунь» занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ и на девять очков отстаёт от идущего на восьмом месте нижегородкого «Торпедо», проведя на две игры больше.