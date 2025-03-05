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Михаил Кравец эмоционально отпраздновал победу над «Спартаком»

Михаил Кравец эмоционально отпраздновал победу над «Спартаком»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б. Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец эмоционально отпраздновал победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пашин (Иванов, Вишневский) – 01:47 (5x5)     1:1 Локхарт (Лефевр) – 10:28 (4x5)     1:2 Кэмпбелл (Маккошен) – 17:53 (4x5)     2:2 Пашин (Рубцов, Вишневский) – 21:24 (5x5)     2:3 Граовац – 65:00    

Тренер победно потряс кулаком в воздухе, а затем показал пальцы вниз в сторону судейского столика. Благодаря этой победе «Куньлунь» сохранил теоретические шансы на попадание в плей-офф.

ВИДЕО

«Куньлунь» занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ и на девять очков отстаёт от идущего на восьмом месте нижегородкого «Торпедо», проведя на две игры больше.

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