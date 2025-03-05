В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Минское «Динамо» установило новый клубный рекорд результативности в регулярке КХЛ.

Минское «Динамо» после матча с «Ладой» забросило 182 шайбы, что стало новым рекордом клуба в регулярках. Прошлое лучшее достижение (180 шайб) было установлено в прошлом сезоне.

Эта победа позволила минскому клубу подняться на третье место в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» одержало восемь побед подряд.