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Брэди Лайл побил клубный снайперский рекорд для защитников минского «Динамо»

Брэди Лайл побил клубный снайперский рекорд для защитников минского «Динамо»
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Брэди Лайл забросил 12-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате и побил клубный снайперский рекорд для защитников минского «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Гросс (Шипачёв) – 08:32 (5x4)     1:1 Камара (Романов, Морозов) – 16:01 (5x4)     2:1 Липский (Бориков, Хэмилтон) – 17:51 (4x4)     2:2 Юртайкин (Михайлов, Неколенко) – 21:41 (5x5)     3:2 Мороз (Шипачёв, Гросс) – 33:34 (5x4)     4:2 Лайл (Горбунов) – 45:42 (5x5)    

Ранее рекорд принадлежал защитнику Нику Бэйлену (11 шайб в сезоне-2014/2015). Минское «Динамо» после матча с «Ладой» забросило 182 шайбы, что стало новым рекордом клуба в регулярках.

Эта победа позволила минскому клубу подняться на третье место в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» одержало восемь побед подряд.

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