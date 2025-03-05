Брэди Лайл побил клубный снайперский рекорд для защитников минского «Динамо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Брэди Лайл забросил 12-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате и побил клубный снайперский рекорд для защитников минского «Динамо».

Ранее рекорд принадлежал защитнику Нику Бэйлену (11 шайб в сезоне-2014/2015). Минское «Динамо» после матча с «Ладой» забросило 182 шайбы, что стало новым рекордом клуба в регулярках.

Эта победа позволила минскому клубу подняться на третье место в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» одержало восемь побед подряд.