«Вашингтон» выставил нападающего Якуба Врану на драфт отказов

«Вашингтон Кэпиталз» выставил нападающего Якуба Врану на драфт отказов, сообщает пресс-служба клуба.

За 26 матчей за «Кэпиталз» в этом сезоне 29-летний чешский нападающий набрал 11 очков, забив семь голов и сделав четыре результативные передачи. Первоначально выбранный «Вашингтоном» под 13-м номером на драфте НХЛ 2014 года Врана набрал 220 очков за 393 встречи за карьеру в составе «Кэпиталз», «Ред Уингз» и «Сент-Луис Блюз». Врана имеет зарплату в $ 775 тыс. и может стать неограниченно свободным агентом в предстоящее межсезонье.

Напомним, Врана играл за «Вашингтон» пять сезонов и в 2018 году завоевал с командой Кубок Стэнли.