«Флорида» выменяла у «Сан-Хосе» бывшего вратаря «Вашингтона»

«Флорида Пантерз» в результате обмена с «Сан-Хосе Шаркс» получила вратаря Витека Ванечека, сообщает пресс-служба клуба. В стан «акул» отправился нападающий Патрик Джилес.

Ванечек находится в последнем сезоне трёхлетнего контракта на $ 10,2 млн (кэпхит $ 3,4 млн), который он подписал с «Нью-Джерси Дэвилз» 19 июля 2022 года, и имеет право стать неограниченно свободным агентом после этого сезона. Он перешёл в «Шаркс» 8 марта 2024 года.

29-летний вратарь одержал лишь три победы в 16 матчах сезона с коэффициентом надёжности 3,88 и 88,2% отражённых бросков. Ванечек был выбран «Вашингтон Кэпиталз» во втором раунде под общим 39-м номером на драфте НХЛ 2014 года. Голкипер провёл 181 игру в течение пяти сезонов НХЛ за «Вашингтон», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе».