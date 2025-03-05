Результаты матчей КХЛ на 5 марта 2025 года
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Сегодня, 5 марта, прошли три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Гросс (Шипачёв) – 08:32 (5x4) 1:1 Камара (Романов, Морозов) – 16:01 (5x4) 2:1 Липский (Бориков, Хэмилтон) – 17:51 (4x4) 2:2 Юртайкин (Михайлов, Неколенко) – 21:41 (5x5) 3:2 Мороз (Шипачёв, Гросс) – 33:34 (5x4) 4:2 Лайл (Горбунов) – 45:42 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пашин (Иванов, Вишневский) – 01:47 (5x5) 1:1 Локхарт (Лефевр) – 10:28 (4x5) 1:2 Кэмпбелл (Маккошен) – 17:53 (4x5) 2:2 Пашин (Рубцов, Вишневский) – 21:24 (5x5) 2:3 Граовац – 65:00
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Лямкин (О'Делл, Барабанов) – 22:43 (5x5) 2:0 Барабанов (Сафонов) – 51:05 (5x5) 2:1 Меркли (Шаров) – 51:25 (5x5) 3:1 Барабанов – 59:18 (en)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 93 очка в 62 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 81 очко после 61 встречи. Тройку лучших на Западе замыкает минское «Динамо», набравшее 79 очков в 61 матче.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 83 очка в 62 матчах. Тройку замыкает екатеринбургский «Автомобилист» с 81 очком в 62 играх.
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