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Результаты матчей ВХЛ на 5 марта 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 5 марта 2025 года
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Сегодня, 5 марта, прошли четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 марта 2025, среда. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
1 : 2
ОТ
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Коробинцев (Иванов, Стёжкин) – 33:56 (5x5)     1:1 Новиков (Пензин) – 58:22 (4x5)     1:2 Майоров (Пензин) – 62:28 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 марта 2025, среда. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
3 : 2
ОТ
Кристалл
Саратов
0:1 Червонцев (Конькин, Самойлов) – 33:02 (5x5)     1:1 Елизаров (Скворцов) – 39:47 (5x4)     2:1 Мещеряков (Николенко, Казаков) – 40:23 (5x5)     2:2 Червонцев (Зайцев) – 42:59 (5x5)     3:2 Волгин (Дюбин, Елизаров) – 64:03 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 марта 2025, среда. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
4 : 5
ХК Юнисон-Москва
Москва
0:1 Рыжов (Скориков, Рымарев) – 07:19 (5x4)     1:1 Бойчук (Хлопотов, Глухов) – 19:22 (5x4)     2:1 Крутов (Цуканов) – 27:18 (5x5)     3:1 Бровкин (Крутов, Янчевский) – 30:28 (5x4)     3:2 Ануфриев (Соболевский) – 32:02 (5x5)     3:3 Цыганов (Скориков) – 37:08 (5x4)     3:4 Детков (Зубов) – 38:25 (5x5)     3:5 Ануфриев (Федякин) – 48:03 (5x5)     4:5 Бойчук (Глухов, Хлопотов) – 54:47 (5x4)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Окончен
2 : 3
Звезда
Москва
0:1 Яппаров (Рожков) – 47:35 (5x4)     0:2 Янченко (Дронык, Брютов) – 52:26 (5x4)     1:2 Булатов – 53:27 (5x5)     2:2 Ляпустин (Булатов) – 56:10 (5x5)     2:3 Рожков (Яппаров) – 59:58 (5x5)    

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 59 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является команда «Юнисон-Москва», набравшая 40 очков после 59 встреч.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

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