Результаты матчей МХЛ на 5 марта 2025 года

Сегодня, 5 марта, прошли три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 78 очков после 45 встреч. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 76 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 74 очка за 46 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).