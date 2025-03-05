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Результаты матчей МХЛ на 5 марта 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 5 марта 2025 года
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Сегодня, 5 марта, прошли три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Окончен
0 : 1
МХК Атлант
Московская область
0:1 Котляров (Филимонов) – 40:24 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
2 : 4
Авто
Екатеринбург
0:1 Белых (Раздьяконов) – 04:01 (5x5)     0:2 Белых (Раздьяконов, Куляш) – 12:26 (5x5)     1:2 Кулагин (Коваленко, Телегин) – 13:46 (5x5)     1:3 Исаев (Гашилов) – 34:58 (5x5)     2:3 Колодий (Телегин, Щеглов) – 44:18 (5x4)     2:4 Вакитов (Щукин, Тарасов) – 59:08 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
6 : 1
Динамо-Шинник
Бобруйск
1:0 Матвейко (Окунев, Майстренко) – 03:02 (5x5)     2:0 Матвейко (Соловьёв, Шуравин) – 21:10 (5x4)     3:0 Матвейко (Майстренко) – 24:33 (5x5)     4:0 Соловьёв – 25:21 (5x5)     5:0 Патрихаев (Майстренко) – 30:44 (5x4)     5:1 Белкин (Ладутько, Шатило) – 43:21 (5x4)     6:1 Фролов (Матвейко, Соловьёв) – 57:57 (5x4)    

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 78 очков после 45 встреч. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 76 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 74 очка за 46 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).

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