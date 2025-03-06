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Уилсон рассказал, как Овечкин подарил его отцу клюшку с надписью на русском языке

Уилсон рассказал, как Овечкин подарил его отцу клюшку с надписью на русском языке
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, какой подарок российский форвард Александр Овечкин сделал его отцу.

«Он подарил одну клюшку моему отцу, а у меня её нет. Я никогда не просил его об этом. Когда я забил свой 100-й гол, он подписал клюшку, с которой сделал голевую передачу, написал на ней что-то по-русски и подарил моему отцу. Это было очень круто с его стороны. Там что-то вроде: «Я ассистировал на его первом и 100-м голе. Поздравляю, папа». Очень круто», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 45 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 17 результативных передач.

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