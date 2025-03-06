Артемий Панарин забил «Вашингтону», набрав 64-е очко в нынешнем сезоне
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04 1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37 2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. В составе хозяев гол забил российский нападающий Артемий Панарин. Для Артемия этот гол стал 26 в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 38 результативных передач.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 732 матчах, в которых забил 291 гол и сделал 554 результативные передачи при коэффициенте полезности +148.
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