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Лучший снайпер «Нью-Джерси» Джек Хьюз выбыл до конца сезона из-за травмы

Лучший снайпер «Нью-Джерси» Джек Хьюз выбыл до конца сезона из-за травмы
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Нападающему «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз перенёс операцию и больше не сыграет в нынешнем сезоне. Форвард получил травму в игре с «Вегас Голден Найтс» (0:2). Он покинул лёд, держась за правое плечо.

«После анализа снимков и последующих консультаций с Джеком, его семьёй, представителями, а также медицинским и спортивным персоналом «Девилз», было решено, что Джек перенесёт операцию на плече, которая успешно прошла сегодня, в клинике Колорадо. Ожидается, что Хьюз полностью восстановится и будет готов к тренировочному лагерю «Нью-Джерси Девилз» в 2025 году. Он переведён в список долгосрочных травмированных (LTIR), — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

23-летний американский нападающий в нынешнем сезоне лидирует в клубе по голам (27) и делит первое место по очкам с Йеспером Браттом (по 70).

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