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«Питтсбург» обменял Бантинга в «Нэшвилл» и совершил ещё одну сделку с «Сан-Хосе»

«Питтсбург» обменял Бантинга в «Нэшвилл» и совершил ещё одну сделку с «Сан-Хосе»
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» совершил два обмена в течение короткого времени. Сначала американский клуб провернул сделку с «Сан-Хосе Шаркс», а следом – с «Нэшвилл Предаторз». О подробностях обменов сообщили пресс-службы указанных клубов.

В первой сделке «Питтсбург» обменял канадского защитника Венсана Деарне в «Шаркс», получив выбор в пятом раунде драфта НХЛ – 2028.

Во второй «Пингвинз» отправили канадского форварда Майкла Бантинга в «Предаторз», также расставшись с выбором в четвёртом раунде драфта НХЛ – 2026. Взамен «Питтсбург» получил канадского защитника Люка Шенна и американского форварда Томми Новака.

Примечательно, что 28-летний Деарне стал игроком «Питтсбурга» в ходе нынешнего сезона, перебравшись из «Ванкувер Кэнакс». За «Пингвинз» он сыграл всего 10 матчей, не набрав ни одного очка и заработав показатель полезности "-4".

29-летний Бантинг в текущей регулярке отметился 14 голами и 15 результативными передачами в 58 матчах при полезности "-18" и 48 минутах штрафного времени.

35-летний Шенн принял участие в 61 матче, набрав 5 (1+4) очков при полезности "-9" и 41 минуте штрафа.

27-летний Новак записал в свой актив 22 (13+9) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

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