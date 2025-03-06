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Во втором периоде игры между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» произошло две драки за две минуты

Во втором периоде игры между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» произошло две драки за две минуты
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В эти минуты на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Во время второго периода состоялось две драки между игроками команд.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    

Так, на 33-й минуте за драку были удалены канадский нападающий «Рейнджерс» Сэм Кэррик и американский форвард столичной команды Брэндон Дьюхейм. Сначала между игроками была словесная перепалка, затем они скинули краги. Оба хоккеиста нанесли несколько ударов друг другу в лицо и область головы, после чего успокоились и отправились на скамейку штрафников.

Затем на 35-й минуте драка началась между финским форвардом хозяев Юусо Пярссиненом и американским защитником Мэттом Роем. Этому предшествовал эпизод, в котором игрок столичной команды провёл грубый силовой приём в сторону канадского форварда Бреннана Отмана. Пярссинен вступился за партнёра по команде, игроки скинули краги, и в течение пары секунд американец повалил финского хоккеиста на лёд. Судьи разняли игроков. Они отправились в штрафной бокс.

ВИДЕО

На момент написания новости завершился второй период матча. Счёт 2:1 в пользу «Рейнджерс».

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