Во втором периоде игры между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» произошло две драки за две минуты

В эти минуты на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Во время второго периода состоялось две драки между игроками команд.

Так, на 33-й минуте за драку были удалены канадский нападающий «Рейнджерс» Сэм Кэррик и американский форвард столичной команды Брэндон Дьюхейм. Сначала между игроками была словесная перепалка, затем они скинули краги. Оба хоккеиста нанесли несколько ударов друг другу в лицо и область головы, после чего успокоились и отправились на скамейку штрафников.

Затем на 35-й минуте драка началась между финским форвардом хозяев Юусо Пярссиненом и американским защитником Мэттом Роем. Этому предшествовал эпизод, в котором игрок столичной команды провёл грубый силовой приём в сторону канадского форварда Бреннана Отмана. Пярссинен вступился за партнёра по команде, игроки скинули краги, и в течение пары секунд американец повалил финского хоккеиста на лёд. Судьи разняли игроков. Они отправились в штрафной бокс.

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На момент написания новости завершился второй период матча. Счёт 2:1 в пользу «Рейнджерс».