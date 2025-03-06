Александр Овечкин забил свой 885-й гол в НХЛ

В эти минуты на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 885-ю шайбу в НХЛ.

Россиянин забил гол на 51-й минуте встречи.

Таким образом, Александр Овечкин ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет девять шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 2:2.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.