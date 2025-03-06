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Гол Овечкина помог отыграться «Вашингтону» с 1:2 и победить «Рейнджерс» в овертайме

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

В составе победителей голами отметились канадские форварды Пьер-Люк Дюбуа и Том Уилсон, на счету которого также результативная передача. Российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече отметился голом.

В составе «Рейнджерс» забитым голом отметился канадский форвард Сэм Кэррик. Также на счету российского нападающего Артемия Панарина заброшенная шайба.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут на выезде с «Оттавой Сенаторз» 8 марта. «Вашингтон» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Детройт Ред Уингз» также 8 марта.