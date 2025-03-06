Гол Овечкина помог отыграться «Вашингтону» с 1:2 и победить «Рейнджерс» в овертайме
Поделиться
В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04 1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37 2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05 2:2 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 50:28 (pp) 2:3 Уилсон (Строум) – 64:07
В составе победителей голами отметились канадские форварды Пьер-Люк Дюбуа и Том Уилсон, на счету которого также результативная передача. Российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече отметился голом.
В составе «Рейнджерс» забитым голом отметился канадский форвард Сэм Кэррик. Также на счету российского нападающего Артемия Панарина заброшенная шайба.
Следующий матч «Рейнджерс» проведут на выезде с «Оттавой Сенаторз» 8 марта. «Вашингтон» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Детройт Ред Уингз» также 8 марта.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2025
-
06:54
-
06:53
-
06:43
-
06:38
-
06:33
-
06:32
-
06:31
-
06:22
-
06:21
-
05:57
-
05:53
-
05:34
-
05:20
-
04:33
-
04:19
-
02:41
-
01:10
- 5 марта 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:50
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:05
-
22:55
-
22:42
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:23
-
22:07
-
22:05
-
21:59
-
21:41