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Гол Овечкина помог отыграться «Вашингтону» с 1:2 и победить «Рейнджерс» в овертайме

Гол Овечкина помог отыграться «Вашингтону» с 1:2 и победить «Рейнджерс» в овертайме
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В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дюбуа (Уилсон) – 01:04     1:1 Панарин (Джонс, Лафреньер) – 13:37     2:1 Кэррик (Миллер, Борген) – 28:05     2:2 Овечкин (Манджапане, Макмайкл) – 50:28 (pp)     2:3 Уилсон (Строум) – 64:07    

В составе победителей голами отметились канадские форварды Пьер-Люк Дюбуа и Том Уилсон, на счету которого также результативная передача. Российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече отметился голом.

В составе «Рейнджерс» забитым голом отметился канадский форвард Сэм Кэррик. Также на счету российского нападающего Артемия Панарина заброшенная шайба.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут на выезде с «Оттавой Сенаторз» 8 марта. «Вашингтон» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Детройт Ред Уингз» также 8 марта.

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